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سياسة

شاهد: طبيب يؤكد استخدام الغاز السام في خان شيخون

4/4/2017

نشرت شبكة شام على فيسبوك، شهادة الطبيب السوري عبدالرحمن سلوم، الذي أكد بالدلائل استخدام النظام السوري وحلفاؤه لغاز السارين السام في قصف مدينة خان شيخون.

وقال الطبيب الذي يعمل في إحدى عيادات ريف إدلب الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن 17 مصابًا أتوا إلى العيادة في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، وجميعهم تعرضوا لإصابة بغاز السارين السام.

ولفت إلى تفاوت الإصابات بحسب شدة الإصابة وقوة التعرض للغاز السام، مؤكدًا أن كل الأعراض تشير إلى أنه غاز السارين السام حيث ظهرت على المصابين أعراض منها الحدقات الدبوسية والسعال والتهيج واحمرار العينين والجلد وخروج سوائل من الفم والأنف وغياب عن الوعي…

وقال إن بعض الإصابات تم إسعافها في المكان بالأدوية المناسبة والأوكسجين، والبعض استلزمت حالاتهم دخول العنايات المركزة التي امتلأت عن آخرها وعُبئت بالمصابين، وتم تحويل البقية إلى تركيا  .

وظهر في بداية الفيديو، رجل من خان شيخون ممدا على الأرض ويحاول الأطباء إسعافه وإنعاش قلبه المتوقف نتيجة تعرضه للغاز السام، وظهرت عليه أعراض الحدقة الدبوسية، فبدت غير متسعة، بالإضافة لاحمرار العينين وانهمار الدموع.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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