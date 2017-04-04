داخلية "غزة" تفتح باب التوبة للمتخابرين والعملاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، فتح باب التوبة لمن وقع ضحيةً للاحتلال وأجهزة مخابراته.

وحددت الداخلية في بيان أصدرته اليوم من غزة مدة ما أطلقت عليه "فتح باب التوبة" اعتباراً من الْيَوْم الثلاثاء 4 إبريل وحتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الحادي عشر من ذات الشهر.

وقالت الوزارة "فتح باب التوبة من خلال التواصل مع أقرب شخص على علاقة مباشرة بالأجهزة الأمنية يثق به المتخابر".

وأكدت "الداخلية" في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها ستُوفر لمن يُسلم نفسه الحماية الأمنية والقانونية معالجة قضيته وفق ظروف السرية التامة وخارج المقار الأمنية.

وأضافت "هذه المدة تمثل طوق نجاة وفرصة حقيقية لمن تورط في التخابر والعمالة مع الاحتلال، وأراد التخلص من العار الذي لحق به، وتحكيم العقل والرشد، والعودة إلى حضن الأهل والوطن والعيش آمناً مطمئناً في نفسه وبلده".

وأشارت الوزارة إلى أن من سلّم نفسه من المتخابرين في حملات سابقة، يعيش الآن حياته بعيدًا عن الخوف والملاحقة.

وتابعت "عدم تسليم المتخابر نفسه خلال المدة الممنوحة للتوبة، يعني أنه سيكون في قبضة الأجهزة الأمنية، وقد أعذر من أنذر".