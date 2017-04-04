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سياسة|الولايات المتحدة

تنظيم الدولة: أمريكا "تغرق" ويقودها "أخرق"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/4/2017

قال "تنظيم الدولة" إن الولايات المتحدة الأمريكية "تغرق" ويقودها "أخرق"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في تسجيل صوتي نشر على تلغرام "لقد أفلست (الشعب الأمريكي)، وأمارات زوالك ظاهرة بادية للعيان، فلا أدل من أن تسلم أمرك لأخرق، ما يدري ما الشام وما العراق وما الإسلام".

وذكرت وكالة رويترز أن هذا أول تصريح رسمي يصدر عن التنظيم يشير إلى الرئيس الأمريكي ترمب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة التي تقود تحالفا من عشرات الدول ضد تنظيم الدولة، تعهدت منذ تولي ترمب السلطة بتصعيد حملتها ضد التنظيم وأبدت إصرارها على القضاء عليه.

وقد خسر التنظيم العديد من الأراضي الواسعة التي سيطر عليها في صيف عام 2014 بسوريا والعراق.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن عدد من الهجمات في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول الأوربية.

ويلجأ التنظيم إلى وسائل التواصل الاجتماعي في حربه الإعلامية لبث رسائله ومواقفه والهجمات التي ينفذها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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