تعرف على أبرز الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين في سوريا

في 23 يوليو / تموز 2012..أقرّ النظام السوري للمرة الأولى بامتلاك أسلحة كيميائية وهدد باستخدامها في حال حصول تدخل غربي " لكن ليس ضد الشعب".

وفي 20 أغسطس / آب أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن استخدام مثل هذه الاسلحة أو حتى نقلها يعتبر تجاوزا لـ"خط أحمر".

شنت قوات النظام السوري في 21 أغسطس / آب من عام 2013، هجوما على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة، اتهمت فيه المعارضة النظام السوري باستخدام الغازات السامة.

وفي نهاية أغسطس / آب أعلنت الولايات المتحدة عن "شكوك قوية" بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع ألفا و429 قتيلا بينهم 426 طفلا.

وفي 16 سبتمبر /أيلول نشرت الأمم المتحدة تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، وتضمن " أدلة واضحة" على استخدام غاز السارين.

أمّا في 10 سبتمبر / أيلول من عام 2014، أكد محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استخدم كسلاح كيميائي بشكل "منهجي ومتكرر" في قرية كفرزيتا في محافظة حماه وسط سوريا والتمانعة وتلمنس في إدلب شمال غرب سوريا.

وفي نهاية أغسطس /آب اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة السلطات باستخدام أسلحة كيميائية "على الأرجح الكلور" ثماني مرات في غرب البلاد، كما اتهمت واشنطن ولندن وباريس جيش النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور منذ 16 شهرا، لكن بالنسبة لروسيا حليفة دمشق، ليس هناك "أدلة ثابتة "على ضلوع النظام.

في 2 أغسطس / آب من عام 2016، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة 40 مدنيا على الأقل بينهم أطفال بحالات اختناق بعد هجوم بغاز الكلور استهدف بلدة سراقب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة على مسافة 50 كلم جنوب حلب، وفي 12 أغسطس/ آب أبدت باريس قلقها حيال معلومات أفادت بوقوع هجوم كيميائي على حلب في 10 من الشهر نفسه أسفر عن أربعة قتلى وعشرات الجرحى.

تسلم مجلس الأمن في21 أكتوبر / تشرين الأول من عام 2016، تقريرا سريا للجنة تعرف بـ"الآلية المشتركة للتحقيق" يخلص إلى أن جيش النظام السوري شنّ هجمات بغاز الكلور على ثلاث بلدات هي قميناس (16 مارس/ آذار 2015) وتلمنس (21 أبريل / نيسان 2014) وسرمين (16 مارس / آذار 2015) في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وفي 28 فبراير /شباط 2017 استخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن على مشروع قرار ينص على عقوبات على سوريا لاتهامها باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي مطلع مارس/ آذار أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أنها تحقق في ثماني هجمات بـ"غازات سامة" في سوريا منذ مطلع العام.

والثلاثاء طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق فوري في قصف بالغازات السامة أودى بحياة أكثر من 100 شخص بينهم أطفال في خان شيخون بمحافظة إدلب، متهمة قوات النظام بتنفيذ الغارات.