تركيا تعزل 45 قاضيا وممثل ادعاء في إطار تحقيق في محاولة الانقلاب

قالت وكالة أنباء (الأناضول) إن السلطات التركية عزلت الاثنين 45 قاضيا وممثل ادعاء في إطار تحقيقات في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو الماضي.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم عزل نحو أربعة آلاف من أعضاء الهيئة القضائية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها عدد من قادة الجيش في تركيا.

واحتجزت السلطات أو عزلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 113 ألف شخص من الشرطة والجيش والخدمة المدنية والقضاء وهيئات أخرى منذ الانقلاب الفاشل للاشتباه بأن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

ونفى غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، الاتهام ودان محاولة الانقلاب.

وذكرت وكالة الأناضول أيضا أن المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء أوقفوا عن العمل قاضيا ومسؤولا يتوليان قضية 29 شخصا من وسائل إعلامية مختلفة متهمين بأنهم أعضاء بشبكة غولن بعد أقل من أسبوع من إصدار القاضي حكما ببراءة 21 من المشتبه بهم.

وتقول الحكومة التركية إن حملات التطهير يبررها حجم التهديد الذي تعرضت له الدولة في 15 يوليو تموز من العام الماضي عندما استولى جنود مارقون على دبابات ومقاتلات وقتلوا 240 شخصا.