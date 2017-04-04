الأمم المتحدة تحذر من تراجع مساعدات اللاجئين السوريين

حذرت الأمم المتحدة خلال لقاء للدول المانحة ومنظمات دولية في بروكسل لبحث المرحلة المقبلة، من تراجع المساعدات وازدياد محنة ملايين اللاجئين السوريين.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة فيليبو غراندي إن الوضع يصبح يائسا، وأضاف "نرى أطفالا لا يمكنهم ارتياد المدارس وعائلات غير قادرة على إيجاد مأوى مناسب أو تأمين احتياجاتها الأساسية".

ويترأس الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة مؤتمرا يستمر يومين من أجل متابعة نتائج اجتماع لندن للسنة الماضية والذي جمع 11 مليار يورو لبرامج المساعدة من أجل مساعدة هذا البلد المنكوب.

وقالت مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، إن هناك شعور لديهما على غرار منظمات مساعدة وحكومات بالقلق الشديد إزاء مستويات التمويل الحالية المتدنية لمساعدة ملايين اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستقبلهم.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن أكثر من خمسة ملايين سوري فرّوا إلى مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا فيما توجه عدد كبير إلى أوربا.

وأضاف البيان "فيما يستعد العالم لعقد اجتماع في بروكسل، تم تلقي قسم فقط من الأموال المطلوبة لمساعدتهم".

وتقدر الأمم المتحدة الاحتياجات من المساعدات الإنسانية هذه السنة داخل سوريا بحوالي 3 مليار ات و400 ألف يورو إلى جانب 4 مليارات و700 ألف يورو مطلوبة لمساعدة اللاجئين.

وقالت مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،إن 433 مليون يورو فقط تم تلقيها حتى الآن ، مع وعود بدفع حوالى 9% من ذلك المبلغ ، وحذرا من أنه وبدون تمويل إضافي فإن كل أوجه المساعدات ستخفض هذه السنة.

وحذر بيان المنظمتين من أن المساعدة بالأموال والمواد الغذائية ستخفض أو تقتطع بحلول منتصف السنة ما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة".

وبدأ المؤتمر الثلاثاء بسلسلة لقاءات على أن تتبعه جلسة رسمية الأربعاء لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه بخصوص وعود المساعدات التي أعلنت في لندن والاطلاع على الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها.