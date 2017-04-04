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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بطرسبرغ إلى 14قتيلا

انفجار بطرسبرغ
انفجار بطرسبرغ
3/4/2017

قالت وسائل إعلام روسية إن حصيلة قتلى تفجير محطة مترو الأنفاق في سان بطرسبرغ ارتفعت إلى 14 قتيلا.

وأبلغ مسؤول من سلطات إنفاذ القانون وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء مستشهدا بمعلومات أولية أن مفجرا انتحاريا هو المسؤول عن الانفجار الدامي الذي وقع في محطة مترو سان بطرسبرج الاثنين.

كما أبلغ المصدر الوكالة أن السلطات تأكدت أن الانتحاري المشتبه به هو شاب عمره 23 عاما من آسيا الوسطى كان قد حمل عبوة ناسفة إلى مترو سان بطرسبرج في حقيبة ظهر.

وأضافت الوكالة أن رجلا كانت قد التقطته كاميرا المراقبة وكان يشتبه في وقت سابق بأن له دورا في الانفجار سلم نفسه للشرطة ونفى ضلوعه في الانفجار.

وفي إطار منفصل ذكرت وكالات أنباء روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى بأجهزة الأمن بشأن الواقعة ووضع الزهور في محطة المترو حيث وقع الانفجار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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