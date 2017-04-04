أردوغان: سأواصل وصف دول أوربية بالفاشية والنازية

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الثلاثاء) بمواصلة وصف دول أوربية بأنها من "فلول النازية وفاشية"، إذا استمرت في "نهجها الحالي تجاه تركيا".

وعلى الرغم من إدانات متكررة من عواصم أوربية، قال إردوغان أمام حشد للترويج لاستفتاء بمدينة زونغولداق في غرب البلاد "إنهم لا يسمحون لوزرائي بإلقاء كلمات في أوربا، بعد انتهاء الاستفتاء يوم 16 أبريل / نيسان سندرس الأمر، كل شيء له ثمن".

وانتقد أردوغان مرارا دولا أوربية منها ألمانيا في إطار حملته للترويج للاستفتاء واتهمها بممارسة أساليب "تشبه أساليب النازي" لمنعها وزرائه من الحديث أمام تجمعات للناخبين الأتراك المقيمين في الخارج.