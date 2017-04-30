البث الحي
سياسة|مصر

مقتل ضابط وإصابة شرطي بهجوم مسلح في سيناء المصرية

معاريف: ازدياد قوة تنظيم الدولة مؤخرا في سيناء أصبح يشكل إزعاجا للجيش الإسرائيلي
معاريف: ازدياد قوة تنظيم الدولة مؤخرا في سيناء أصبح يشكل إزعاجا للجيش الإسرائيلي
30/4/2017

قُتل ضابط وأُصيب شرطي، الأحد، بنيران مسلحين مجهولين استهدفوا حاجزا أمنيا في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الذي نقلت وكالة الأناضول تصريحاته، إن "مسلحين مجهولين (لم يحدد عددهم) قتلوا ضابطا وأصابوا أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) بطلق ناري في الرأس، أثناء استهدافهم حاجزا أمنيا على الطريق الدائري بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء".

ووفق المصدر ذاته، فقد نقل جثمان الضابط القتيل لمستشفى العريش العسكري، فيما نقل الشرطي المصاب لأحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة في حالة صحية حرجة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم تصدر السلطات المصرية بيانا بشأن الواقعة حتى الساعة 15:50 تغ.

وتنشط في محافظة شمال سيناء المصرية عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم الدولة، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل أفراد من الجيش والشرطة، فيما تعلن جماعات مسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)