مقتل ثمانية متطوعين من الخوذ البيضاء في غارة جوية

قال الدفاع المدني السوري على حسابه في تويتر السبت إن ثمانية متطوعين قتلوا عندما استهدفت ضربة جوية مركزا له في ريف حماة الشمالي.

وأفاد مراسل الجزيرة بمقتل ثمانية من متطوعي الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في غارة روسية استهدفت مركزا تابعا للدفاع المدني بمدينة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي وسط سوريا، إضافة لمقتل مدني وإصابة آخرين في القصف.

وقال مسؤولون في الدفاع المدني إن "مقاتلة حربية – يعتقد أنها روسية – قصفت مركز الدفاع المدني في كفرزيتا."

وفي كفر زيتا كذلك أصيب مدنيون بجروح جراء غارات كثيفة بقنابل تحملها مظلات وأخرى عنقودية، شنتها طائرات النظام السوري على الأحياء السكنية

وفي سياق متصل، نقل المراسل عن مصادر طبية قولها إن طائرات النظام استهدفت ببراميل متفجرة تحوي غاز الكلور مدينة اللطامنة في ريف حماة دون تسجيل إصابات، لخلو المدينة من سكانها المدنيين جراء القصف الكثيف والمستمر من قوات النظام السوري منذ عدة أيام

وقبل خمسة أيام تمكنت قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات أجنبية وغطاء جوي روسي من إعادة السيطرة على مدن ومساحات واسعة في ريف حماة الشمالي، إثر هجوم عكسي شنه بعد أن تمكنت المعارضة من السيطرة على مناطق استراتيجية باتجاه مطار حماة العسكري ومدينة حماة جنوبا.

ويعمل الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم (الخوذ البيضاء)، في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وتشن قوات النظام السوري، مدعومة بضربات جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران، حملة ضد مناطق المعارضة شمالي مدينة حماة التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مواجهة مكاسب حققتها المعارضة الشهر الماضي.