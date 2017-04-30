في اليوم الـ100 لحكمه.. ترمب يجدد هجومه على الإعلام ويعدد إنجازاته

وصف دونالد ترمب خلال خطاب ألقاه أمام تجمع حاشد مساء السبت في ولاية بنسلفانيا، أول 100 يوم له في منصبه بأنها "رحلة رائعة"، وانتقد مجددا وسائل الإعلام.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطابه في تجمع حاشد يشبه الحملة الانتخابية في هاريسبيرغ، حيث فضل المشاركة فيه على حضوره حفل عشاء أقامه مراسلو البيت الأبيض في واشنطن، وبدأ ترمب حديثه بشن هجوم جديد على وسائل الإعلام.

وقال ترمب "مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود ووسائل الإعلام في واشنطن يواسون أنفسهم حاليا في قاعة فندق في عاصمة بلادنا ".

وأضاف "وسائل الإعلام مثل سي إن إن و إن بي سي تقدم "أخبارا زائفة " كانوا يودون أن يكونوا معنا هنا هذه الليلة، لكنهم محاصرون في عشاء (رابطة مراسلي البيت الأبيض) الذي سيكون مملا جدا جدا".

ويعتبر ترمب أول رئيس منذ 36 عاما لا يشارك في حفل العشاء السنوي التقليدي والذي يختلط فيها مسؤولو البيت الأبيض مع الصحفيين ومشاهير هوليوود.

وقال ترمب إنه "مسرور للغاية كونه يبعد أكثر من 100 ميل عن واشنطن" للحديث عن "رحلته العظيمة" في أول 100 يوم في منصبه.

وقال ترمب إن بعضا من إنجازاته خلال أول 100 يوم، تضمنت تعيين نيل غورسوتش في المحكمة العليا، وقرار الانسحاب من اتفافية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" والعمل على إعادة الوظائف الامريكية إلى البلاد.

وألمح ترمب خلال حديثه إلى أن الولايات المتحدة تخطط للانسحاب من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وقال "سوف أتخذ قرارا مهما بشأن اتفاق باريس خلال الأسبوعين المقبلين، وسنرى ما سيحدث".

وكان عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أقل اكتظاظا بالنجوم هذا العام، وسط حضور عدد قليل من مشاهير هوليوود.

وجرت العادة على أن يلقى الرئيس الأمريكي خطابا مرحا في هذا الحدث يسخر فيه من وسائل الإعلام والسياسيين وحتى من نفسه، كما يقوم فنان كوميدي يتم التعاقد معه، بانتقاد الرئيس.

وانتقد منظمو عشاء مراسلي البيت الأبيض هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على وسائل الاعلام مساء السبت بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، ودافعوا عن أنفسهم وقالوا "نحن لا نقدم أخبارا مزيفة، ولسنا مؤسسات إعلامية فاشلة، ولسنا عدوا للشعب.