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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: طيار يصفع امرأة على وجهها على رحلة لدلتا الأمريكية

30/4/2017

قام طيار تابع لشركة دلتا إيرلاينز الأمريكية بصفع امرأة على وجهها أثناء خروج الركاب من الطائرة في مطار أتلانتا الدولي.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن الطيار صفع المرأة أثناء محاولته الفصل بينها وبين أخرى كانتا يتشاجران معا ما أحدث فوضى أثناء خروج الركاب من الطائرة.

وأضافت الصحيفة أن الفيديو ألتقط الأسبوع الماضي بمطار أتلانتا الدولي أثناء خروج الركاب من رحلة لشركة دلتا إيرلاينز ومع بدء عراك بين امرأتين.

وأردفت الصحيفة أن المرأتين شدا شعر بعضهما، ودخلا في شجار على الأرض، حين تدخل الطيار وصفع إحداهما ثم مضى بعيدا.

وقال بيان لشركة دلتا "إن شرطة مطار أتلاتنا كانت في مكان الحادث في الوقت المناسب".

وأضاف البيان أنه بعد التحقق من حادثة الأسبوع الماضي فقد فصلت الشركة الطيار من العمل، وبدأت تحقيقا شاملا في الواقعة؛ ولكن الشركة أضافت أن الطيار عاد للعمل بعد أن وجد التحقيق أن الطيار منع تصاعد الشجار بين المسافرتين في ممر الخروج من الطائرة أثناء نزول الركاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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