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سياسة|مصر

شاهد: رد الداعية وجدي غنيم على الحكم بإعدامه شنقا

30/4/2017

انتقد الداعية المصري وجدي غنيم أحوال القضاء في مصر بعد إصدار حكم بإعدامه شنقا.

وقال غنيم في تصريح لموقع الجزيرة مباشر :"  هل ده (هذا) قضاء ، فيه  (هل يوجد) قاض يقبل بأن يوضع المتهم أمامه في قفص زجاجي؟  لقد وضعوا الرئيس مرسي في صندوق زجاجي."

وأضاف غنيم :" فيه  (هل يوجد) قاض يحكم على مسيحي بأنه من الإخوان المسلمين وقاض آخر يحكم على طفل صغيره عمره 4 سنوات وقاض يحكم على المئات بالإعدام؟".

وعن الحكم الصادر بحقه قال غنيم :" حكموا علي بالإعدام بتهمة تشكيل خلية وأنا تركت مصر منذ العام  2001 أي منذ 16 عاما وحاليا أقيم في تركيا، متسائلا :" متى شكلت هذا التنظيم؟ ومتى دربت أعضاءه؟ هذا كلام فارغ وتهريج هؤلاء مجرمون وليسوا قضاة".

وقضت  محكمة جنايات القاهرة  اليوم الأحد 30 من أبريل/نيسان بالإعدام شنقا على  وجدي غنيم و2 آخرين  والسجن المؤبد لخمسة متهمين  في القضية المعروفة باسم "خلية وجدي غنيم"

واتهمت النيابة الداعية وجدي غنيم و8 آخرين بتأسيس جماعة على خلاف القانون لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في الفترة من 2003 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر
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