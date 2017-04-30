شاهد- ترمب:السيسي كان متعاونا معنا بالإفراج عن آية حجازي

قال الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان متعاونا معه إلى حد كبير فيما يخص الإفراج عن آية حجازي وإعادتها للولايات المتحدة.

وأوضح خلال خطاب بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة أنه عمل مع السلطات المصرية لإعادة المواطنة الأمريكية آية حجازي التي قضت 3 سنوات في السجن بمصر.

وكانت الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي وصلت إلى الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات قضتها بالسجون المصرية، حيث قضت جنايات القاهرة ببراءتها من التهم التي نسبت لها. كما قضت جنايات القاهرة ببراءة مؤسسة "بلادي" من تهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفال الشوارع، وصدر الحكم بعد أسبوعين من قمة عقدت بين السيسي وترمب في واشنطن.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس دونالد ترمب أرسل طائرة حكومية لنقل حجازي (30 عاما) من القاهرة.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه إن ترمب طلب من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي – في حديث خاص- المساعدة في القضية حين زار الأخير البيت الأبيض في الثالث من أبريل/نيسان.

وتدخلت إدارة ترمب لإطلاق آية حجازي وزوجها محمد حسنين وأربعة ناشطين آخرين، كما وردت أنباء مفادها أن مسؤولين أمريكين أثاروا القضية بعد تولي ترمب منصبه مباشرة يوم 20 يناير/كانون الثاني.

وكانت حجازي اعتقلت بسبب اتهامات عديدة منها إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، وهتك العرض والخطف بالتحايل والإكراه للمجني عليهم (الأطفال) بالإضافة إلى تهمة إدارة كيان يمارس نشاطا من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص.