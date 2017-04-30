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سياسة|الصين

شاهد: الصين تختبر أكبر طائرة برمائية في العالم

30/4/2017

قالت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) إن الصين أجرت أول رحلة طيران لأكبر طائرة برمائية في العالم محلية الصنع من طراز (إي جي 600) بمدينة تشوهاى جنوب البلاد.

وقالت شينخوا إن الطائرة مصممة لإخماد حرائق الغابات وتنفيذ مهمات إنقاذ في البحر مضيفة أنه يمكن أيضا "استخدامها لمراقبة وحماية المحيط".

وتأتى أول رحلة للطائرة البرمائية في ظل زيادة تمسك الصين بمطالبها في أراض متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حيث تشيد مطارات وتنشر معدات عسكرية مما أثار حالة من التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة.

وتجري الصين حاليا برنامجا للتحديث العسكري ضخم يشمل اختبار صواريخ مضادة للأقمار الصناعية وبناء مقاتلات شبح وبناء أول حاملة طائرات محلية الصنع لتضيفها إلى حاملة طائرات أخرى اشترتها من أوكرانيا.

وكانت شينخوا ذكرت في مارس/ آذار أن الطائرة (إي جي 600) ستقوم بأول رحلة طيران في نهاية مايو/ آيار.

المصدر : رويترز
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