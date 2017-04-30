تركيا تطرد 3900 موظف بينهم 600 ضابط جيش

قالت الحكومة التركية السبت إن السلطات طردت أكثر من 3900 شخص من العاملين بالحكومة والجيش وقطاع الأمن.

وتشمل عملية الطرد حراس سجون وموظفين وأكاديميين وعاملين بمديرية الشؤون الدينية و 1200 فرد من القوات المسلحة بينهم قرابة 600 ضابط.

ووفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية فإن إقالة هؤلاء الأشخاص جاءت للاشتباه في وجود صلات لهم "بمنظمات إرهابية وكيانات تمثل تهديدا للأمن القومي."

وأوقفت السلطات يوم الأربعاء الماضي أكثر من تسعة آلاف من أفراد الشرطة عن العمل وجرى اعتقال ألف آخرين في إطار تحقيق عن صلات مزعومة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تقول أنقره إنه مدبر الانقلاب الفاشل. وينفي كولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

وفي المجمل تم وقف نحو 120 ألف شخص عن العمل في وظائف ما بين العمل الحكومي والقطاع الخاص كما اعتقل أكثر من 40 ألف شخص في أعقاب محاولة الانقلاب التي سقط خلالها 240 قتيلا.