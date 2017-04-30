بابا الفاتيكان: طرحتُ قضية "ريجيني" خلال محادثاتي في مصر

قال بابا الفاتيكان إنه طرح قضية الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في فبراير/شباط من العام الماضي خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا في مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، على متن الطائرة التي أقلته عائداً إلى روما قادماً من القاهرة في ختام زيارة رسمية دامت يومين، بحسب إذاعة الفاتيكان.

وبشأن ما إذا كان قد طرح قضية ريجيني مع السيسي، قال بابا الفاتيكان "عبرت عن قلقي إزاء هذه القضية، (حكومة الفاتيكان) قد تحركت بشأنها وفق ما طلبه والدا جوليو ريجيني مني، لكن لن أقول كيف، ولكن الفاتيكان تحرك".

وتابع القول "بشكل عام عندما أكون مع رئيس دولة، في حوار خاص، فهو يظل خاصاً إلا إذا اتفقنا على خلاف ذلك وأعتقد – وأكرر- أنه إذا كانت المقابلة "مغلقة " فإنني واحتراماً لطابعها أحتفظ بسرية ما يدور خلالها".

ريجيني كان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، ووصل إلى القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2015، لتحضير أطروحته للدكتوراه بشأن الاقتصاد المصري.

واختفى ريجيني مساء 25 يناير/ كانون الثاني عام 2016، في حي الدقي (غرب القاهرة)، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من نفس العام وفق بيان للسفارة الإيطالية بالقاهرة آنذاك.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

وفي سياق آخر، تحدث البابا عن السياسة الدولية واستمرار التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ، مشيراً أنه "يكرر الدعوة مجدداً لكل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سبيل العمل من أجل حل المشاكل وفق الطريق الدبلوماسي"، وقال "إننا نعيش حرباً عالمية مقطعة الأوصال في أجزاء كثيرة من العالم، ولهذا أدعو دائما إلى حل المشاكل باستخدام السبيل الدبلوماسي، لأننا نتحدث عن مستقبل البشرية".

وختم بابا الفاتيكان بالقول "الإنسانية اليوم ليست قادرة على تحمل حرب رهيبة جديدة. وعلينا أن نولي اهتماماً للبلدان التي تشهد صراعات مستمرة لاسيما في سوريا وأفريقيا واليمن، وعلينا العمل على وقفها".