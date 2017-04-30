الكشف عن خلية على صلة بهجوم المسجد النبوي في السعودية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية أن قوات الأمن داهمت "وكرين لخلية إرهابية" بمحافظة جدة أحدهما شقة سكنية بحي النسيم والقبض على حسام صالح سمران الجهني

والثاني عبارة عن استراحة بحي الحرازات ، استخدمت كمأوى ومعمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

وأوضح المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أن شخصين قاما بتفجير نفسيهما أثناء مداهمة القوات لهما.

وأكد المتحدث أن "تلك الخلية على علاقة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الماضي وذلك بتأمين الحزام الناسف المستخدم وتسليمه للانتحاري نائر مسلم حمّاد النجيدي "سعودي الجنسية"، الذي فجر نفسه عندما اعترضه رجال الأمن وحالوا دون تمكنه من دخول المسجد النبوي الشريف، مما نتج عنه مقتله، واستشهاد أربعة من رجال الأمن وإصابة خمسة آخرين من رجال الأمن" بحسب المتحدث.

وأضاف أنه قد "ثبت تورط نفس المجموعة في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فَقِيه بمحافظة جدة العام الماضي من خلال تأمين الحزام الناسف للانتحاري عبدالله قلزار خان – باكستاني الجنسية الذي فجر نفسه بعد اشتباه رجال الأمن في وضعه وتحركاته المريبة ومبادرتهم باعتراضه للتحقق من وضعه، ونتج عنه مقتله".