الجامعة العربية تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين

أكد سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي الجامعة العربية جمال الشوبكي أن الجامعة العربية ستقف يوم الخميس المقبل وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقال الشوبكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) بمقر سفارة فلسطين بالقاهرة حول التعريف بقضايا الأسري ومطالبهم المشروعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته أمس السبت إلى القاهرة القيام بجهود في موضوع الأسرى للاستجابة لمطالب الأسرى ليعيشوا بحرية وكرامة كما تم طرح هذا الموضوع أيضاً على ملك الأردن خلال زيارة عباس لعمّان اليوم.

وأضاف أن حالة التضامن مع الأسرى تتزايد لتحقيق مطالبهم الإنسانية، محذرا من فقدان حياة أي أسير لأن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة، مشددا على ضرورة تنفيذ مطالب الأسرى.

وأشار إلى أن الإضراب أخر وسيلة للمناضل الفلسطيني بعد استنفاد كافة سبل الحوار وفشل جهود منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني لتحقيق أهداف الأسرى، لافتا إلى أنه تم عزل المضربين في المعتقلات المختلفة.

وأضاف أن اسرائيل تحاول الادعاء بأن الإضراب سياسي وهو ما نفاه الأسرى وأكدوا أن مطالبهم ليست سياسية.

وكان مئات الأسرى الفلسطينيين شرعوا منذ 17 من أبريل/نيسان الجاري في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون.

يذكر أن عدد المشاركين في معركة "الأمعاء الخاوية" للمطالبة بتحسين ظروفهم ارتفع إلى أكثر من 1600 أسير يتقدمهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات.