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سياسة|السعودية

60 في المئة زيادة في رواتب طياري سلاح الجو السعودي

3/4/2017

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء أعلن الاثنين زيادة تصل إلى 60 بالمئة في رواتب طياري سلاح الجو بينما دخلت حملة عسكرية تقودها المملكة في اليمن عامها الثالث.

وشن التحالف الذي تقوده السعودية عشرات الضربات الجوية في محاولة لطرد حركة الحوثيين المسلحة من العاصمة اليمنية صنعاء.

والمملكة عضو أيضا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء عدل القوانين الخاصة بالضباط العسكريين بما يسمح لطياري القوات الجوية ومشغلي الأسلحة بالحصول على زيادة قدرها 35 في المئة في الراتب الأساسي.

وأضافت أن الزيادة للضباط الذين يقودون الطائرات المقاتلة ويشغلون أسلحتها ستكون 60 في المئة.

وتنفذ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إجراءات تقشف لإنهاء اعتماد مواطنيها على مساعدات حكومية سخية استمرت عقودا.

وتسعى حملة التحالف في اليمن إلى الإطاحة بالحوثيين وإعادة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + وكالة الأنباء السعودية
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