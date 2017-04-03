"كنت في الرقة" كتاب يقتحم حصون تنظيم الدولة عبر أحد مقاتليها

من جديد اختار الكاتب التونسي هادي يحمد أن يمشي بين الألغام حين اقتحم عالم تنظيم الدولة مفككا حصونه القوية عبر شهادة مؤثرة من مقاتل تونسي هرب منه.

شهادة الهارب من التنظيم كانت محور كتاب "كنت في الرقة" الذي صدر نهاية الشهر الماضي وجاء في 268 صفحة وتوسط غلافه صورة لعنصر سابق لتنظيم الدولة يرتدي بزة عسكرية.

وحقق الكتاب مبيعات كبيرة تزامنا مع معرض الكتاب في تونس وفجر الجدل من جديد في بلد يعاني من هجرة نحو ثلاثة آلاف من مواطنيه للقتال ضمن تنظيمات متشددة في سوريا والعراق وليبيا.

ويتعطش كثير من التونسيين لفهم هذه الظاهرة التي تؤرقهم وتؤرق السلطات في بلادهم.

يستعرض الكتاب شهادة لجهادي تونسي اسمه "محمد الفاهم" ويومياته المثيرة من بينها غزوات وحروب ومشي على بقايا الأشلاء الآدمية وأصوات مفخخات ورائحة البارود والدماء.

ويمضي الكتاب في سبر أغوار مقاتلي تنظيم الدولة فرادى وجماعات ليخلص باعتراف الجهادي "محمد الفاهم" نفسه بأن حلم تنظيم الدولة ليس إلا وهم تخلى عنه بمحض إرادته.

لكن المثير في شهادة هذا المقاتل أن هروبه من التنظيم لم يكن فقط بسبب ما قال إنه دفع قادة التنظيم للمهاجرين من المقاتلين في الصفوف الأمامية للمعركة كوقود حرب ولا بسبب البطش الدموي للتنظيم ولا بسبب جلده 20 جلدة.

السبب الرئيسي لهروبه أن هذا المقاتل التونسي كان يحمل أفكارا أكثر تشددا من التنظيم نفسه ويرى أن الصورة التي رسمها للتنظيم لم تكن تلك الصورة التي كان يحلم بها والتي من أجلها قطع الصحراء التونسية هربا نحو ليبيا قبل الوصول إلى تركيا وبدء رحلة أخرى للوصول "لدولة الشام".

الفاهم لم يكن يفهم مثلا كيف يقبل قادة التنظيم مقولة "يعذر الجاهل بجهله في الدين" في التعامل والتساهل أحيانا مع من يسميهم عامة الناس في الرقة وهو الذي قطع آلاف الكيلومترات لتطبيق الشريعة بكل قوة وصرامة تحت راية الدولة الإسلامية.

ولد الفاهم لعائلة ميسورة الحال في دورتموند الألمانية في أبريل/نيسان 1990 ولم يدم بقاؤه هناك سوى خمس سنوات بسبب عودة العائلة إلى تونس خوفا عليه من السقوط فيما قالت أمه إنه انحلال أخلاقي، ليسقط بعد نحو 20 عاما في براثن التطرف.

الكاتب هادي يحمد لم يشأ أن يروي شهادة الفاهم بالشكل التقليدي بل ترك الشهادة تتكلم على لسان محمد الفاهم نفسه في صيغة "أنا" فجاءت مثيرة مشوقة تنتقل من مرحلة زمنية إلى أخرى في حياته.

ولم يخش يحمد انتقادات بأنه قد يسقط في "تبييض الإرهاب" حين يمنح الفاهم فرصة للحديث عن رحلته في صفوف تنظيم الدولة.

وقال يحمد الذي طالما عرف بانتقاده الشرس للإسلاميين "لا أخشى هذه الاتهامات لأني لا أسعى لإظهاره في مظهر الضحية ولا أحمله هو فقط المسؤولية بل أحمل المسؤولية لنمط ثقافي اجتماعي كامل."

ويعي يحمد أن الأسلوب المعتمد "هو مخاطرة ولكنها واعية ومقصودة رغم أنها أشبه بالمشي على الألغام".

ويروي الفاهم تفاصيل عاشها في الرقة ومدن سورية ويلقي الضوء على صورة داخلية لتنظيم يرى كثيرون أنه متماسك وعلى قلب رجل واحد لكنه يراها هو دولة تعيش صراعات وتصفيات وأيضا خلافات عميقة بين شق متشددين وآخر أقل تشددا.

الكاتب اختار أن يقلب الأحداث الزمنية لرحلة الفاهم المثيرة فبدأ من بلدة منبج السورية في نهاية يناير كانون الثاني 2016 حين باع الفاهم بندقيته الكلاشينكوف وبدأ رحلة الهروب من التنظيم باتجاه تركيا ليلقي بنفسه في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة.

بعد ذلك عاد الكاتب ليروي على لسان الفاهم حلم الشام وكيف وصل لتركيا في 2015 وهناك لم يلق أي صعوبات للوصول إلى حلم "تنظيم الدولة" ليكتشف انه لم يكن سوى سراب لا يلبي رؤيته المتشددة للإسلام أحيانا ويضحي بمقاتليه ممن لا يقولون على الدوام "السمع والطاعة".

وروى الفاهم تفاصيل غزوات تدمر وتعرضه للجلد بسبب تقاعسه عن معارك لضيقه وملله أسلوب قادة التنظيم الذي لا يريدون أي مجادلة أيديولوجية.

انتقل بعد ذلك الراوي في فلاش باك ليستعيد طفولته في دورتموند ثم فترة مراهقته في تونس وبدء مسيرة شاب محافظ أصبح بعد الثورة متشددا واعتقل عدة مرات قبل أن يصبح مقاتلا يسفك الدماء في الرقة وتدمر وتل أبيض.

ويحمد صحفي مختص في شؤون الحركات الإسلامية والأقليات عرف أيضا بتحقيقاته الصحفية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي.

واضطر يحمد للهجرة إلى فرنسا هروبا من المضايقات والملاحقات الأمنية بعد تحقيق جريء في 2002 عن أوضاع السجون في تونس قبل أن يعود إلى بلده بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق "زين العابدين بن علي".