البث الحي
سياسة

شاهد: قبور لأطفال سوريا في قلب العاصمة البلجيكية

3/4/2017

نصبت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية مقبرة رمزية لأطفال سوريا بالقرب من مقرات الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل (الاثنين).

وقالت المنظمة إنها تسعى من هذه المقبرة الرمزية إلى رفع الوعي بالتأثير المدمر للحرب في سوريا على الأطفال.

ونصبت المنظمة نحو 70 قبرا رمزيا لأطفال سوريين بساحة شومان، التي تبعد أمتارا قليلة عن مقر المفوضية الأوربية ومباني المجلس الأوربي، ووضعت على شاهد كل قبر اسم وعمر أحد الأطفال السوريين الذين قتلوا في الحرب.

ويأتي هذا التحرك بينما تستعد العاصمة البلجيكية لاستضاف مؤتمر دولي بشأن سوريا.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن أرقام منظمة اليونيسيف تشير إلى مقتل 652 طفلا في عام 2016 وحده.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى عدم إغفال مصير أطفال سوريا خلال المؤتمر الذي تبدأ فعالياته في 5 من أبريل/نيسان الجاري.

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا في عام 2011 قُتل مئات الآلاف من السوريين، بينما اضطر نحو نصف السكان للنزوح، ومن بينهم آلاف الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)