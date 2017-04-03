شاهد: قبور لأطفال سوريا في قلب العاصمة البلجيكية

نصبت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية مقبرة رمزية لأطفال سوريا بالقرب من مقرات الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل (الاثنين).

وقالت المنظمة إنها تسعى من هذه المقبرة الرمزية إلى رفع الوعي بالتأثير المدمر للحرب في سوريا على الأطفال.

ونصبت المنظمة نحو 70 قبرا رمزيا لأطفال سوريين بساحة شومان، التي تبعد أمتارا قليلة عن مقر المفوضية الأوربية ومباني المجلس الأوربي، ووضعت على شاهد كل قبر اسم وعمر أحد الأطفال السوريين الذين قتلوا في الحرب.

ويأتي هذا التحرك بينما تستعد العاصمة البلجيكية لاستضاف مؤتمر دولي بشأن سوريا.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن أرقام منظمة اليونيسيف تشير إلى مقتل 652 طفلا في عام 2016 وحده.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى عدم إغفال مصير أطفال سوريا خلال المؤتمر الذي تبدأ فعالياته في 5 من أبريل/نيسان الجاري.

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا في عام 2011 قُتل مئات الآلاف من السوريين، بينما اضطر نحو نصف السكان للنزوح، ومن بينهم آلاف الأطفال.