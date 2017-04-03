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سياسة

شاهد: طريقة جديدة لتحويل النفايات إلى أسمنت

3/4/2017

ابتكرت ثلاث مهندسات مدنيات في غزة طريقة لتحويل النفايات إلى مواد بناء على أمل تخفيف حدة أزمة الندرة الحادة في الإسمنت بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على استيراد مواد البناء.

وفي مختبر بالجامعة الإسلامية في غزة، تزن النساء بعناية المساحيق للحصول على مزيج يتألف من 25 في المئة من نفايات الزجاج، و20 في المئة من رماد الفحم و55 في المئة من الإسمنت -وهو مزيج يمكن استخدامه عندما يتم خلطه بالماء في صنع كتل خرسانية أو أساسات للبناء.

ويقوم المهندسون بتحويل مزيج نفايات الإسمنت إلى عجينة ثم ضغطها في قوالب لتشكيل مكعبات صلبة يمكن اختبارها بعد ذلك للتأكد من أنها قوية ومقاومة للماء بما فيه الكفاية لاستخدامها في المباني.

ويمكن أن يكون استخدام المواد المصنعة من النفايات إحدى الوسائل لتعزيز إمدادات غزة المحدودة من الإسمنت وتخفيف حدة أزمة مواد البناء التي تعرقل مشاريع البناء بما في ذلك إعادة بناء المناطق التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتهدف المهندسات، وكلهن في أوائل العشرينيات، إلى نقل مشروعهن إلى خارج المختبر وبدء صنع مزيج الإسمنت الخاص بهن على نطاق كبير على أمل إنتاج 60 طنا في الشهر.

المصدر : رويترز
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