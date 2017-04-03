رئيس الفلبين سيقتل تجار المخدرات لحماية الأطفال

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لتلاميذ مدرسة اليوم (الاثنين) إنه لن يتردد في القتل لحمايتهم من آفة المخدرات وشجعهم على الالتحاق بالجيش لحماية بلادهم من الأعداء.

ولم يسع دوتيرتي، الذي تحدث خلال احتفال بصبية الكشافة في القصر الرئاسي، لتخفيف الكلام عندما قال إنه مستعد لقتل تجار المخدرات "إذا مسوا أطفالنا".

وتجاهل دوتيرتي مرارا انتقادات دولية لحربه الدموية على تجارة المخدرات، التي قتل خلالها أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ توليه السلطة يوم 30 من يونيو/حزيران من العام الماضي.

وأعلنت الشرطة مسؤوليتها عن ثلث عمليات القتل هذه قائلة إنها كانت في حالة دفاع عن النفس أثناء عمليات لمكافحة المخدرات.

وقال دوتيرتي إنه يعتزم إعادة التدريبات العسكرية الأساسية إلى الجامعات لغرس احترام النظام وتصعيد حملات الحكومة على المخدرات.

وتساءل قائلا "أنا أحتاج لجنود، أحتاج لكشافة، من يريد أن يصبح جنديا؟ أنا أعتمد عليكم، هل أنتم مستعدون؟"

وقال دوتيرتي إن بلاده أصبحت أكثر تحررا مما يجب حيث يرفض الشبان الكشافة والتدريبات العسكرية في الجامعات ويقبلون على المشروبات الكحولية وينخرطون في اشتباكات الشوارع.