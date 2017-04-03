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سياسة|تونس

تحديد 17 من ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات البلدية في تونس

3/4/2017

حددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الاثنين 17 من كانون الأول/ديسمبر المقبل موعدا رسميا لإجراء الانتخابات البلدية الأولى في البلاد منذ أحداث الثورة عام 2011 .

وأعلن رئيس الهيئة شفيق صرصار- خلال مؤتمر صحفي – عن موعد  الانتخابات البلدية بصفة نهائية، مع تعهد الحكومة بحل المجالس البلدية المؤقتة الحالية قبل 19 من نيسان/أبريل وتوفير المخصصات المالية للهيئة، والتي حددت موازنة بقيمة 68 مليون دينار تونسي (حوالي 30 مليون دولار) للانتخابات البلدية.

وستبدأ عملية تسجيل الناخبين يوم 19 من حزيران/يونيو وتمتد حتى يوم العاشر من آب/أغسطس. ويتعين على الحكومة أيضا الانتهاء من تقسيم الدوائر البلدية قبل أشهر من موعد الانتخابات.

وتعطلت الانتخابات البلدية بعد المصادقة على دستور تونس الجديد في 2014 بسبب خلافات حول القانون الانتخابي في البرلمان. 

وكان البرلمان صادق على القانون في 31 من كانون الثاني/يناير الماضي بعد أن منح موافقته بحق الأمنيين والعسكريين في التصويت، عقب نقاشات امتدت لأشهر. 

وقال صرصار إن الأمنيين والعسكريين سيدلون بأصواتهم يوم 10 من كانون الأول/ديسمبر أي قبل أسبوع من موعد الانتخابات، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بين يومي 17 و20 من كانون الثاني/يناير من العام القادم، على أن يتم الإعلان النهائي يوم 24 من الشهر نفسه. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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