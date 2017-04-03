السيسي لترمب: أنا ومصر نقف بجانبك في مواجهة الإرهاب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يقف بقوة مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في مواجهة الإرهاب وما سماه "الفكر الشيطاني الخبيث".

تصريحات السيسي جاءت خلال لقائه ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (الاثنين).

بدوره قال الرئيس الأمريكي إنه يدعم السيسي بقوة، وإنهما سيعملان معا لقتال من وصفهم بالإسلاميين المتشددين.

وقال ترمب مخاطبا السيسي: "أريد فقط أن أقول للسيد الرئيس إن لديك صديقا وحليفا قويا في الولايات المتحدة".

وأضاف ترمب: "أود فقط أن يعلم الجميع، إن كان هناك أدنى شك، أننا نقف بقوة خلف الرئيس السيسي. لقد أدى عملا رائعا في موقف صعب للغاية. نحن نقف وراء مصر وشعب مصر بقوة".

ويمثل موقف ترمب تحولا عن موقف إدارة سلفه باراك أوباما، الذي شهدت العلاقات في عهده توترا مع السيسي.

وجاء اجتماع ترمب مع السيسي بعد اجتماع مشترك بين كبار المساعدين من الجانبين المصري والأمريكي، ما يظهر عزم إدارة ترمب على بدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع مصر والبناء على العلاقة القوية بين الرئيسين التي بدأت منذ لقائهما للمرة الأولى في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتأتي زيارة السيسي للبيت الأبيض وسط انتقادات حقوقية واسعة لملف مصر في حقوق الإنسان؛ حيث تقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين في مصر منذ انقلاب السيسي على الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013 بنحو 40 ألف معتقل.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض مستعد لتخفيف لهجة الانتقاد الأمريكية لمصر في مجال حقوق الإنسان، والعمل معا في مكافحة ما يسمى بالإرهاب، لكن إدارة ترمب غير مستعدة لزيادة المساعدات الأمريكية لمصر.

وأضاف المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن السيسي "سيشعر بخيبة الأمل لأنه يريد المزيد من المساعدات، لكنه لن يحصل عليها".