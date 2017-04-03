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سياسة

البحث عن شخصين يشتبه بضلوعهما في تفجير سان بطرسبرغ

التفجير أودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات
التفجير أودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات
3/4/2017

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر أمني قوله إن السلطات الروسية تبحث عن شخصين لدورهما المحتمل في تفجير دموي في شبكة مترو سان بطرسبرغ (الاثنين).

 وقال المصدر للوكالة "يجري البحث عن شخصين للاشتباه في تخطيطهما للتفجيرات، من المعتقد أن أحدهما وضع شحنة المتفجرات في عربة المترو والثاني ترك قنبلة في محطة بلوشتشاد ريفولوتسي."

وكان 10 أشخاص على الأقل قد قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء تفجيرين مزدوجين في محطتي مترو أنفاق بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، قدرت الحصيلة الأولية للتفجيرين حسب ما أكدت إدارة مترو المدينة بأن عدد القتلى هو 10 أشخاص، بالإضافة لعشرات الجرحى.

وذكرت الوكالة أن أحد الانفجارين وقع في إحدى عربات القطار، كما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم إيقاف حركة القطارات وإجلاء كافة المسافرين والركاب.

المصدر : رويترز
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