البحث عن شخصين يشتبه بضلوعهما في تفجير سان بطرسبرغ

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر أمني قوله إن السلطات الروسية تبحث عن شخصين لدورهما المحتمل في تفجير دموي في شبكة مترو سان بطرسبرغ (الاثنين).

وقال المصدر للوكالة "يجري البحث عن شخصين للاشتباه في تخطيطهما للتفجيرات، من المعتقد أن أحدهما وضع شحنة المتفجرات في عربة المترو والثاني ترك قنبلة في محطة بلوشتشاد ريفولوتسي."

وكان 10 أشخاص على الأقل قد قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء تفجيرين مزدوجين في محطتي مترو أنفاق بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، قدرت الحصيلة الأولية للتفجيرين حسب ما أكدت إدارة مترو المدينة بأن عدد القتلى هو 10 أشخاص، بالإضافة لعشرات الجرحى.

وذكرت الوكالة أن أحد الانفجارين وقع في إحدى عربات القطار، كما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم إيقاف حركة القطارات وإجلاء كافة المسافرين والركاب.