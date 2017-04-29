كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية أجرت تجربة على صاروخ ذاتي الدفع في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوكالة إن الصاروخ، الذي لم يعرف طرازه، أطلق من منطقة شمالي العاصمة بيونغيانغ، مشيرة إلى أن الصاروخ انفجر في الجو بعد ثوان من إطلاقه.

كما نقلت وكالات أنباء عن مصدر حكومي أمريكي أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن التجربة لم تنجح.

وتأتي التجربة عقب ساعات من جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.