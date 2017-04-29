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سياسة|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا

كوريا الشمالية: أي حصار بحري سيعتبر "إعلان حرب"
كوريا الشمالية: أي حصار بحري سيعتبر "إعلان حرب"
28/4/2017

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية أجرت تجربة على صاروخ ذاتي الدفع في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوكالة إن الصاروخ، الذي لم يعرف طرازه، أطلق من منطقة شمالي العاصمة بيونغيانغ، مشيرة إلى أن الصاروخ انفجر في الجو بعد ثوان من إطلاقه.

كما نقلت وكالات أنباء عن مصدر حكومي أمريكي أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن التجربة لم تنجح.

وتأتي التجربة عقب ساعات من جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

المصدر : رويترز
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