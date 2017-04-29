عريضة للأمم المتحدة للإفراج عن محمود حسين

رفعت منظمة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، عريضة رسمية أمام الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، تطالب بالإفراج الفوري عن محمود حسين.

وجدد القضاء المصري اليوم (السبت) حبس الصحفي بشبكة الجزيرة محمود حسين لمدة 45 يوما أخرى، وتوجه السلطات المصرية لحسين تهم التحريض على كراهية الدولة وإشاعة الفوضى، وبث أخبار كاذبة تمس بالدولة، والانتماء إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. وتم تعديل تلك الاتهامات مؤخرا لتتضمن – بالإضافة إلى ما ذكر – تهمة تسلم أموال من الخارج بنيّة الإضرار بالدولة.

وتعتبر منظمة روبرت إف كينيدي من أبرز الهيئات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقدمت مؤخرا عريضة مماثلة تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة آية حجازي، التي أطلق سراحها قبل أيام، بعد أن أمضت نحو ثلاث سنوات في السجن.

ويعمل الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومقره جنيف، على التحقيق في حالات الحرمان من الحرية تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية.

وطالبت العريضة بالتحقيق في ظروف احتجاز محمود حسين تعسفيا، والانتهاكات التي واجهها منذ احتجازه من دون تهم رسمية، لتحدد ما إذا قامت السلطات المصرية بانتهاك المعايير الدولية، وتطالب بإطلاق سراحه.