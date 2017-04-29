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شاهد: كاتب مصري يطالب بإغلاق الأزهر ومنع تدريس قصص الصحابة

29/4/2017

طالب كاتب مصري بإغلاق الأزهر الشريف لمدة عشر سنوات، لمنع ما سماه "الحرب الأهلية" التي ستحدث بسبب مناهج الأزهر.

وقال الكاتب أحمد عبده ماهر، في مقابلة مع فضائية مصرية إن غلق الأزهر طوال هذه المدة سيحدث فجوة مطلوبة بين الجيل القديم والجيل المقبل. وخلال هذه الفترة يتعين أن يقوم علماء الأزهر وأساتذة متخصصين في علم النفس والتربية "لصناعة فقه جديد" حسب قوله.

وتأتي دعوة ماهر وسط موجة متصاعدة من الهجوم على الأزهر في وسائل إعلام مقربة من النظام المصري.

وانطلقت هذه الموجة عقب رفض الأزهر دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى منع الطلاق الشفوي، وتصاعدت بشدة عقب الهجوم على كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا الشهر الجاري، إذ دأبت وسائل إعلام مصرية على تحميل الأزهر مسؤولية انتشار الأفكار المتطرفة.

وقال ماهر إن "استمرار فتح الأزهر بهذه الصورة سيؤدي إلى الجريمة الفقهية الكبرى، ألا وهي الحرب الأهلية".

واعتبر ماهر أن تدريس قصص الصحابة والفاتحين، مثل أسامة بن زيد وعقبة بن نافع، باعتبارهم "أبطالا وقدوة" أدت إلى خلق أجيال من "الدواعش" حسب قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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