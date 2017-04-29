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سياسة|الهند

شاهد: رئيس وزراء الهند يطالب المسلمين بعدم إيقاع "الطلاق بالثلاث"

29/4/2017

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسلمين في البلاد إلى حماية الزوجات المسلمات من الآثار السلبية لطلاق الثلاث.

وقال مودي (السبت) خلال فعالية في نيودلهي: "مما يقوي الأمة الهندية أن يقوم المسلمون بإنقاذ أمهاتنا وأخواتنا من مأزق طلاق الثلاث. وأناشد المسلمين بألا يسمحوا بتسييس هذه القضية".

وجاءت دعوة مودي، خلال الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم الهندي باسافانا، وهو شاعر وفيلسوف ومصلح اجتماعي هندي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي.

ويسمح الطلاق بالثلاث للرجل بتطليق زوجته نهائيا إذا نطق ألفاظ الطلاق ثلاث مرات في جلسة واحدة.

ولا تأخذ الكثير من الدول الإسلامية، ومن بينها باكستان المجاورة، بهذا الرأي، وتعتبر الطلاق بالثلاث طلقة واحدة.

ويعطي الدستور الهندي لأغلب الأديان الحق في تنظيم أمورهم الاجتماعية والدينية كالزواج والطلاق والميراث وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ويمثل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند.

وتصاعدت مؤخرا الدعوات في الهند لمنع إيقاع طلاق الثلاث، وخصوصا من حزب "بهارتيا جاناتا" الحاكم، ما دفع بعض معارضي الحزب إلى اتهامه بالتدخل في تعاليم الإسلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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