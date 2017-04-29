البث الحي
سياسة|باكستان

تسريب للصحافة يطيح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني

نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني
نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني
29/4/2017

أقال نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني اليوم (السبت) أحد مستشاريه واتخذ إجراءات عقابية ضد موظف كبير آخر بعد تحقيق في تسريب لصحيفة.

وتهدد النتائج التي خلص إليها التحقيق والتوصيات التي تضمنها بتفجير الخلافات مجددا بين الجيش والحكومة بعد أن شهدت العلاقات بينهما استقرارا نسبيا.

وغضب الجيش بسبب مقال نشرته صحيفة "دون" التي تصدر بالإنجليزية في أكتوبر/تشرين الأول، يتضمن تفاصيل محادثات أمنية رفيعة المستوى،  وأدى إلى إقالة وزير الإعلام وقتها برويز رشيد الذي كان حليفا لشريف.

وأثار رد الفعل الغاضب من جانب الجيش، الذي تضمن مطالبة المخابرات بالكشف عن هوية المصادر الصحفية، انتقادات واسعة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان اتهمت الجيش بتقويض حرية الإعلام في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن شريف "صدق على التوصيات" التي جاءت في التحقيق بشأن التسريب التي شملت إقالة سيد طارق فاطمي مساعد شريف الخاص للشؤون الخارجية من منصبه.

وأضاف مكتب شريف في بيان إن راو تحسين علي وهو مدير في وزارة الإعلام سيتعرض أيضا لعقوبات على أساس التقرير الذي لم ينشر بعد.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال آصف جافور على تويتر "ما تم بخصوص تسريب (صحيفة) دون ليس كافيا ولا يتسق مع توصيات مجلس التحقيق. نرفض ذلك الإخطار".

لكنه لم يفصح عن الإجراءات الإضافية التي يتعين على الحكومة اتخاذها.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)