تسريب للصحافة يطيح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني

أقال نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني اليوم (السبت) أحد مستشاريه واتخذ إجراءات عقابية ضد موظف كبير آخر بعد تحقيق في تسريب لصحيفة.

وتهدد النتائج التي خلص إليها التحقيق والتوصيات التي تضمنها بتفجير الخلافات مجددا بين الجيش والحكومة بعد أن شهدت العلاقات بينهما استقرارا نسبيا.

وغضب الجيش بسبب مقال نشرته صحيفة "دون" التي تصدر بالإنجليزية في أكتوبر/تشرين الأول، يتضمن تفاصيل محادثات أمنية رفيعة المستوى، وأدى إلى إقالة وزير الإعلام وقتها برويز رشيد الذي كان حليفا لشريف.

وأثار رد الفعل الغاضب من جانب الجيش، الذي تضمن مطالبة المخابرات بالكشف عن هوية المصادر الصحفية، انتقادات واسعة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان اتهمت الجيش بتقويض حرية الإعلام في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن شريف "صدق على التوصيات" التي جاءت في التحقيق بشأن التسريب التي شملت إقالة سيد طارق فاطمي مساعد شريف الخاص للشؤون الخارجية من منصبه.

وأضاف مكتب شريف في بيان إن راو تحسين علي وهو مدير في وزارة الإعلام سيتعرض أيضا لعقوبات على أساس التقرير الذي لم ينشر بعد.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال آصف جافور على تويتر "ما تم بخصوص تسريب (صحيفة) دون ليس كافيا ولا يتسق مع توصيات مجلس التحقيق. نرفض ذلك الإخطار".

لكنه لم يفصح عن الإجراءات الإضافية التي يتعين على الحكومة اتخاذها.