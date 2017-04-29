ترمب يعلن أن "لوبي الأسلحة" أصبح لديه "صديق في البيت الأبيض"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة في كلمة أمام "الجمعية الوطنية للبنادق"، والتي تمثل لوبي الأسلحة الفردية واسع النفوذ، أن الجمعية أصبح لديها "صديق ونصير حقيقي في البيت الابيض"

وقال ترمب وسط هتافات الحشد في أتلانتا بولاية جورجيا "بصفتي رئيسكم، لن أمس إطلاقا وأبدا بحق الناس في الاحتفاظ بأسلحة وحملها"، مضيفا أن "الحرية ليست هبة من الحكومة، الحرية هبة من الله".

وكانت هذه الجمعية من أوائل داعمي ترمب أثناء حملته الرئاسية، وتأتي كلمته أمام أعضائها عشية اليوم المائة لولايته الرئاسية.

وأضاف ترمب "هذه المرحلة خطيرة" وتابع "يمكنني أن أقول بفخر للجمعية الوطنية للبنادق أنني لن أخذلك أبدا".

وتابع بأن "التعدي الذي دام ثماني سنوات على حرياتكم المضمونة في التعديل الثاني للدستور قد انتهى"، في إشارة إلى حماية الدستور لحق الأفراد في امتلاك سلاح والذي سعى سلفه باراك أوباما إلى تشديد ضوابطه بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي حول البلاد.