تركيا تحجب موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت

حجبت السلطات التركية، اليوم (السبت) موقع الموسوعة الإلكترونية المفتوحة "ويكيبيديا"؛ بدعوى نشرها إدعاءات تساوي بين تركيا والإرهاب بحسب وكالة الأناضول.

وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي.تي.كيه) إن تركيا حجبت الموقع استنادا إلى قانون يسمح لها بحجب المواقع التي تعتبر فاحشة أو تمثل تهديدا للأمن القومي.

وقالت مجموعة (تركي بلوكس) لمراقبة الإنترنت على موقعها الإلكتروني إنها رصدت حجب موقع ويكيبيديا بجميع لغاته، وتابعت أنه عند محاولة دخول الموقع عبر مزودي خدمة الإنترنت في تركيا ظهرت للمستخدمين رسالة تفيد بعدم إمكانية الوصول إلى الموقع وتنص على "انتهاء مدة الاتصال".

وحسب مصادر في وزارة الاتصالات والمواصلات التركية، فإن الوزارة أرسلت إخطارات متكررة لـ"ويكيبيديا" من أجل إزالة بعض المحتويات، إلا أن الموقع المذكور لم يستجب لذلك.

وأضافت المصادر ذاتها، للأناضول، أن السلطات التركية تركت قنوات الاتصال مع مسؤولي "ويكيبيديا" مفتوحة، إلا أن الموسوعة الإلكترونية فضلت أن تكون جزءاً من حملة التشويه التي تُشن ضد تركيا.

وأكدت المصادر أن السلطات سترفع الحجب عن موسوعة "ويكيبيديا" حال استجاب القائمون عليها للمطالب التركية المدعومة بقرارات قضائية.