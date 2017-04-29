البابا فرنسيس يقيم قداسا في "استاد الدفاع الجوي" بالقاهرة

أقام بابا الفاتيكان فرنسيس قداسا السبت، في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في آخر يومي زيارته لمصر التي دعا خلالها زعماء كل الديانات إلى رفض العنف الديني ونبذ عدم التسامح.

ورغم أن استاد الدفاع الجوي مكان غير معتاد لإقامة قداس ديني إلا أن السلطات لجأت لذلك ما يسلط الضوء على المخاوف الأمنية التي أحاطت بالزيارة.

ودعا بابا الفاتيكان خلال القداس الذي أقيم بحضور نحو 25 ألف شخص إلى المحبة والرحمة والصدق.

وشمل القداس الصلاة من أجل "الشهداء" والمهجرين .

واستغل البابا زيارته التي جاءت بعد ثلاثة أسابيع من مقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر.

وقال في كلمة ألقاها أمس الجمعة في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام الذي عقد في مشيخة الأزهر "لنكرر معا، من ھذه الأرض، أرض اللقاء بين السماء والأرض، وأرض العھود بين البشر وبين المؤمنين، لنكرر – لا – قويّة وواضحة لأي شكلٍ من أشكال العنف، والثأر والكراھية يرتكب باسم الدين أو باسم لله".

وأبدى البابا أسفه بشأن حقيقة "تصاعد الأشكال الغوغائية للشعبوية" في إشارة محتملة للأحزاب اليمينية التي انتعشت في أوربا في السنوات الأخيرة من خلال تشجيع أجندة مناهضة للهجرة.

وجابت مركبات همفي عسكرية شوارع العاصمة المصرية القاهرة التي خلت إلى حد كبير من الحركة أمس الجمعة.

ورفض البابا استخدام سيارة ليموزين مصفحة مفضلا بدلا من ذلك التنقل في سيارة فيات زرقاء.

وبعد القداس سوف يتناول البابا الغداء مع أساقفة مصريين ويوجه كلمة لمعاهد دينية قبل أن يطير عائدا إلى إيطاليا بعد ظهر السبت.