إيطاليا تطرد مصريا لأسباب تتعلق بـ"أمن الدولة"

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم السبت، طرد مواطن مصري من البلاد لأسباب تتعلق بـ"أمن الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "وزير الداخلية ماركو مينيتي وقع أمراً بطرد مواطن مصري، يبلغ من العمر 27 عاماً يعيش في مدينة تيراتشينا بالقرب من العاصمة روما لأسباب تتعلق بأمن الدولة، دون أن تكشف عن هوية المواطن المصري.

وجاء قرار الطرد "بناءً على التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب في روما، فقد تبين نشاط المواطن المصري في أوساط متطرفة، وإعلانه تأييده عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم الذي نفذه التونسي أنيس العمري في سوق لعيد الميلاد في برلين في ديسمبر الماضي، وتمنياته بوقوع هجمات إرهابية مماثلة في أماكن أخرى.

ولفت البيان إلى أنه "بعد المتابعة تبين أن المواطن المصري تلقى 3 أوامر بالطرد من إيطاليا لم ينفذها في أعوام 2009 و2010 و2013 بسبب عدم حيازته على إذن إقامة نظامي في البلاد".

البيان كشف، أيضاً، "النقاب عن عقد زواج صوري أبرمه مع مواطنة من الاتحاد الأوروبي مقيمة في إيطاليا بهدف الحصول على الإقامة؛ حيث رفضت السلطات منحه الإقامة على إثر ذلك في فبراير الماضي، وأمهلته مدة خمسة عشر يوماً لمغادرة الأراضي الإيطالية لكنه ظل مقيماً في البلاد رغم ذلك".

وأشارت الوزارة إلى أن المواطن المصري ألقى القبض عليه اليوم السبت بناءً على مذكرة وزير الداخلية، وتم التصديق على إبعاده، وهو ما جرى بالفعل حيث أعيد جواً برحلة من مطار روما الدولي إلى القاهرة.

وختمت بأن هذه هي حالة الإبعاد رقم 39 منذ بداية العام الحالي لأسباب تتعلق بـ"الأمن العام"، فيما بلغ المجموع 171 منذ عام 2015.