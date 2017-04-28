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سياسة|مصر

شاهد: رسالة الطفلة المصرية سمية لوقف إعدام والدها الشيخ فضل المولى

28/4/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا توجه خلاله الطفلة سمية فضل المولى رسالة إلى العالم.

وتطلب سمية خلال المقطع الذي لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة مساعدتها في وقف تنفيذ حكم الإعدام على والدها الداعية الإسلامي فضل المولى حسني.

وكانت محكمة النقض أعلى محكمة طعون مصرية، قد أيدت الاثنين، حكما بإعدام فضل المولى متهمة إياه بارتكاب أعمال عنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمه الداعية الإسلامي المعروف لأهالي الإسكندرية، وأحد مناهضي الانقلاب العسكري على حكم بإعدامه صادر من محكمة بمحافظة الإسكندرية في 5 يونيو/حزيران2016.

ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، وفق القانون المصري، حيث أنها أعلى محكمة تنظر الطعون وآخر درجات التقاضي

المصدر : الجزبرة مباشر
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