شاهد: إضراب عام في البرازيل يشل حركة النقل

تأثرت حركة وسائل النقل في العديد من المدن البرازيلية، خصوصا ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبلاد، بسبب الإضراب العام احتجاجا على إجراءات التقشف التي أعلنها الرئيس ميشال تامر.

وأغلق متظاهرون محاور مهمة بإحراق إطارات السيارات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وفتح الطرقات بعد توقف حركة المترو وقطارات الضواحي والحافلات.

وهذا هو أول إضراب عام في البرازيل منذ 21 عاما.

ودعت النقابات الكبرى في البرازيل إلى الإضراب العام احتجاجا على تدابير التقشف ورفع سن التقاعد، وهي الإجراءات التي تقول الحكومة والرئيس ميشال تامر إنها تهدف إلى إخراج البلاد من أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخها.