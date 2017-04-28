شاهد:إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 55 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشهدت مدن وقرى الضفة الغربية مسيرات تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأوضح بيان للهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، و6 بالرصاص المطاطي إضافة إلى إصابة 40 فلسطينيا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، وجهت هيئات وناشطون فلسطينيون دعوات للتوجه إلى الحواجز الإسرائيلية بالضفة الغربية عقب صلاة الجمعة لدعم الأسرى المضربين.

وبدأ نحو 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما مطالبين بتحسين ظروفهم.