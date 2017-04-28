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سياسة

شاهد:إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

28/4/2017

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 55 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشهدت مدن وقرى الضفة الغربية مسيرات تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأوضح بيان للهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، و6 بالرصاص المطاطي إضافة إلى إصابة 40 فلسطينيا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، وجهت هيئات وناشطون فلسطينيون دعوات للتوجه إلى الحواجز الإسرائيلية بالضفة الغربية عقب صلاة الجمعة لدعم الأسرى المضربين.

وبدأ نحو 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما مطالبين بتحسين ظروفهم.

المصدر : الأناضول
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