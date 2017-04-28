تيلرسون: خطر هجوم نووي على سول أو طوكيو "حقيقي"

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن "كل خيارات" الرد على أي تجربة كورية شمالية صاروخية أو نووية مقبلة "يجب أن تبقى على الطاولة".

وقال أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة في اجتماع مخصص لبحث تهديد "بيونغ يانغ" إنه يوجد "خطر حقيقي لهجوم نووي كوري شمالي على سول أو طوكيو، وهي على الأرجح مسألة وقت قبل أن تطور كوريا الشمالية القدرة على ضرب البر الأمريكي".

من جانبه قال وزير خارجية الصين وانغ يي إن الحوار والتفاوض هما "الخيار الوحيد الصحيح" في معالجة مسألة البرامج النووية والبالستية الكورية الشمالية.

وأدلى وانغ بتصريحه قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وقال وانغ "في الوقت الراهن، الوضع في شبه الجزيرة الكورية متوتر بصورة خطيرة ويمر بنقطة حرجة".

وأضاف أن على القوى العظمى أن تعمل من أجل "ضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة وليس السماح بأن تعم الفوضى فيها".

وقال وانغ إن "الحلول السلمية للمسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار والتفاوض تمثل الخيار الوحيد الصحيح العملي والقابل للاستمرار".

وجاءت تصريحاته بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يفضل الحل الدبلوماسي مع إقراره بخطورة الوضع واحتمال أن يؤدي إلى نزاع مسلح.

وصرح لوكالة رويترز "هناك خطر أن ينتهي بنا الأمر في الدخول في نزاع كبير جدا مع كوريا الشمالية. بالتأكيد".

وأضاف "نود أن نحل المسائل دبلوماسيا، ولكن ذلك صعب للغاية".