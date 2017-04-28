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سياسة

السجن 8 أشهر لمتهمين في قضية مقتل تاجر السمك بالمغرب

28/4/2017

أصدرت محكمة مغربية أحكاما بالسجن تتراوح ما بين خمسة وثمانية أشهر على سبعة أشخاص على خلفية قضية مقتل تاجر السمك محسن فكري طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات.

وقتل فكري (31 عاما) في 28 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة الحسيمة أثناء احتجاجه على مصادرة السلطات لكمية من السمك والتخلص منها بسبب اصطيادها في غير موسمها.

وتسبب مقتله في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.     

وصدر قرار المحكمة الأربعاء بعد محاكمة 11 شخصا بتهمة القتل غير المتعمد من بينهم مسؤولون من هيئة الصيد ووزارة الداخلية وموظفون في شركة النظافة، بحسب النيابة المحلية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية قالت النيابة إن المحكوم عليهم بالسجن يواجهون كذلك غرامات بقيمة 55 دولاراً (50 يورو) وبرئ أربعة متهمين آخرين.

واستأنفت النيابة العامة الأحكام التي صدرت عقب محاكمة لم تستمر سوى يومين ومنحت المحكمة لوالدي فكري تعويضا.   

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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