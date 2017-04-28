الخارجية الأمريكية تدعو إيران إلى إعادة مواطنيها المعتقلين "على الفور"

قالت الخارجية الأمريكية إنها دعت إيران إلى إطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين لديها "على الفور"، معربة في الوقت نفسه عن "شديد قلقها" من اختفاء أمريكيين في إيران.

وكشف بيان أصدرته الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وفدا أمريكيا أعرب الأمريكي لنظيره الإيراني – على هامش اجتماع اللجنة المشرفة على تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاقية النووية) بفيينا- عن قلقه الشديد من حالات اعتقال واختفاء المواطنين الأمريكيين في إيران، ودعا إلى إطلاق سراحهم.

وأشار إلى أنه "طبقاً للتقارير، فإن المواطن الأمريكي سياماك نامازي قد تم اعتقاله ظلماً في إيران منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2015، وأبيه باقر نامازي البالغ من العمر 81 عاماً، منذ فبراير/ شباط 2016".

وأكد البيان على قلق الحكومة الأمريكية بشكل بالغ من تقارير عن تدهور حالتهما الصحية وظروف اعتقالهما.

وطالبت واشنطن طهران بإطلاق سراح سياماك وباقر، المحكومين بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس "فوراً على أسس إنسانية".

واعتقلت السلطات الإيرانية المواطن الأمريكي الإيراني سياماك نامازي في طهران، منتصف اكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، لتعتقل اباه الطاعن في السن والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية بعد ذلك بستة أشهر تقريباً، بعد وصوله إلى إيران لمتابعة قضية ابنه.

وذكر البيان مرور عقد على اختفاء الضابط السابق في مكتب المباحث الفيدرالية بوب روينسون الذي "اختفى من جزيرة كيش الإيرانية"، لافتاً إلى أن إيران "كانت قد تعهد بالتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إعادة بوب إلى وطنه".