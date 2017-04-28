ألمانيا تحقق مع سائق قتل طالبة مصرية دهسًا

قال مدعون يحققون مع سائق سيارة دهست طالبة مصرية في شرق ألمانيا وقتلها إنهم يبحثون حاليا عن رجل قال شهود إنه وجه كلمات عنصرية للضحية فور الحادث.

وتوفيت الطالبة المصرية البالغة من العمر 22 عاما، وكُشف عن اسمها الأول وهو شادن في المستشفى يوم 18 من أبريل/ نيسان بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث في مدينة كوتبوس.

وقال هورست نوتباوم المتحدث باسم مكتب الادعاء إن السائق يخضع للتحقيق للاشتباه في تسببه في وفاة شادن نتيجة الإهمال.

وجاء شاهدان بعد الحادث بعشرة أيام وقالا إنهما سمعا راكبا في نفس السيارة التي دهست الطالبة وهو يسب الضحية بعد الحادث وكان من ضمن ما قاله "عودي من حيث أتيت حتى لا تدهسك سيارة، اللعنة على اللاجئين".

وقال المتحدث إن السلطات فتحت الأربعاء تحقيقا جديدا في شبهة تحريض على الكراهية العنصرية.

وشهدت ألمانيا زيادة حادة في الخطاب المعادي للمهاجرين بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ على البلاد خلال العامين الماضيين، ويقول مسؤولون إن اتساع ساحة اليمين المتطرف يزيد أيضا الرغبة في ارتكاب أعمال عنف.

وقال نوتباوم إنه لم ترد أي مؤشرات تفيد بأن السيارة تعمدت إيذاء الطالبة.

وأضاف أن الشهود قالوا إن الحادث وقع عندما نزلت شادن عن الرصيف في قلب المدينة قرب نقطة مرورية.