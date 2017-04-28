البث الحي
سياسة|ألمانيا

ألمانيا تحقق مع سائق قتل طالبة مصرية دهسًا

الطالبة المصرية شادن محمد
الطالبة المصرية شادن محمد
28/4/2017

قال مدعون يحققون مع سائق سيارة دهست طالبة مصرية في شرق ألمانيا وقتلها إنهم يبحثون حاليا عن رجل قال شهود إنه وجه كلمات عنصرية للضحية فور الحادث.

وتوفيت الطالبة المصرية البالغة من العمر 22 عاما، وكُشف عن اسمها الأول وهو شادن في المستشفى يوم 18 من أبريل/ نيسان بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث في مدينة كوتبوس.

وقال هورست نوتباوم المتحدث باسم مكتب الادعاء إن السائق يخضع للتحقيق للاشتباه في تسببه في وفاة شادن نتيجة الإهمال.

وجاء شاهدان بعد الحادث بعشرة أيام وقالا إنهما سمعا راكبا في نفس السيارة التي دهست الطالبة وهو يسب الضحية بعد الحادث وكان من ضمن ما قاله "عودي من حيث أتيت حتى لا تدهسك سيارة، اللعنة على اللاجئين".

وقال المتحدث إن السلطات فتحت الأربعاء تحقيقا جديدا في شبهة تحريض على الكراهية العنصرية.

وشهدت ألمانيا زيادة حادة في الخطاب المعادي للمهاجرين بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ على البلاد خلال العامين الماضيين، ويقول مسؤولون إن اتساع ساحة اليمين المتطرف يزيد أيضا الرغبة في ارتكاب أعمال عنف.

وقال نوتباوم إنه لم ترد أي مؤشرات تفيد بأن السيارة تعمدت إيذاء الطالبة.

وأضاف أن الشهود قالوا إن الحادث وقع عندما نزلت شادن عن الرصيف في قلب المدينة قرب نقطة مرورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)