ألمانيا تحظر على الموظفات والقاضيات والجنديات ارتداء النقاب

وافق مجلس النواب الألماني على مسودة قانون تمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات من ارتداء النقاب في أماكن العمل.

وتأتي الخطوة بعد أن دعت المستشارة أنجيلا ميركل في ديسمبر/ كانون الأول لحظر النقاب "أينما يكون ذلك قانونيا".

وتبقت خمسة شهور على الانتخابات الاتحادية وقد خسر حزبها المحافظ قدرا من التأييد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين خلال أزمة المهاجرين.

ووصل أكثر من مليون مهاجر بينهم الكثير من المسلمين من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في العامين الأخيرين وتسري مخاوف على نطاق واسع بشأن الاندماج.

وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره "الاندماج يعني أيضا أن علينا أن نوضح وننقل قيمنا وأين هي حدود تقبلنا للثقافات الأخرى".

وأضاف "مسودة القانون التي وافقنا عليها تقدم إسهاما مهما في هذا الصدد".