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سياسة

فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية

الخطوة تأتي وسط احتجاجات وأعمال عنف واسعة في فنزويلا
الخطوة تأتي وسط احتجاجات وأعمال عنف واسعة في فنزويلا
27/4/2017

أعلنت فنزويلا أنها ستنسحب من منظمة الدول الأمريكية، في إجراء يعمق العزلة الدبلوماسية للدولة التي يقودها الاشتراكيون، وسط تحول مطرد لأمريكا اللاتينية صوب اليمين.

وقال معارضون للرئيس نيكولاس مادورو إن فنزويلا معرضة للطرد من المنظمة، متهمين الحكومة بتقويض الديمقراطية بتأجيل الانتخابات وعدم احترام الكونغرس الذي تقوده المعارضة.

وقالت فنزويلا إن الإجراء يأتي ردا على حملة تدعمها واشنطن ضد الحزب الاشتراكي وتهدف إلى التعدي على سيادة فنزويلا.

وقالت وزيرة الخارجية ديلسي رودريغيز في بيان تلفزيوني (الأربعاء): "بناء على أمر الرئيس نيكولاس مادورو سنقدم غدا (الخميس) خطاب انسحاب من منظمة الدول الأمريكية وسنبدأ إجراءات سوف تستغرق 24 شهرا".

وجاء الإعلان بعدما وافقت المنظمة يوم الأربعاء على عقد اجتماع لوزراء الخارجية لبحث الوضع في فنزويلا.

كان مادورو قد حذر يوم الثلاثاء من أن فنزويلا ستنسحب من المنظمة إذا تمت الدعوة للاجتماع.

وقال رئيس المنظمة لويس ألماغرو إنه ينبغي تعليق عضوية فنزويلا إذا لم يتم إجراء انتخابات عامة هناك "في أسرع وقت ممكن".

وتصف حكومة مادورو منظمة الدول الأمريكية بأنها لعبة في يد السياسة الأمريكية كما نددت بألماغرو، وزير الخارجية السابق في أوروغواي والذي كان صديقا في الماضي للاشتراكيين في فنزويلا، بوصفه خائنا يعمل لحساب واشنطن.

وتتهم المعارضة مادورو بتأخير الانتخابات خشية الهزيمة وبتجاهل الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة وبالتسبب في أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد.

وقتل 29 شخصا على الأقل الشهر الجاري خلال موجة الاحتجاجات ضد الرئيس مادورو، والتي اعتبرت أسوأ أعمال عنف تشهدها فنزويلا منذ عام 2014.

ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات لإنهاء حكم الاشتراكيين الممتد منذ عقدين، كما ساهمت الأزمة الاقتصادية في إذكاء غضب المحتجين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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