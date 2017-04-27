شاهد: قصف مواقع قرب مطار دمشق

قال مصدران كبيران بالمعارضة السورية المسلحة التي تنشط بمنطقة دمشق إن عدة ضربات أصابت فجرا مستودعا للذخيرة قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران.

وذكر المصدران أن الضربات أصابت فجر الخميس مستودعا للذخيرة قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران وتحصل على الدعم من خلال جسر جوي بين العاصمة السورية دمشق وطهران.

وأضاف المصدران أن مراقبين تابعين لهما يعملون في الضواحي الريفية الشرقية للعاصمة، حيث تتمركز المعارضة المسلحة، رصدوا خمس ضربات على الأقل أصابت مجمع المطار فجرا.

وقالا إن الهجوم سبب حريقا وبدا أن اللهب كان يتصاعد من منطقة عسكرية مغلقة بالمجمع المترامي الأطراف الذي من المعروف على نطاق واسع أن طهران تستخدمه لتوريد السلاح جوا لجماعات مسلحة تدعمها إيران وتقاتل إلى جانب الجيش السوري.

وذكرا أنه من غير الواضح ما إذا كان الهجوم ضربة صاروخية أو ضربة جوية. ويقع مطار دمشق على بعد 25 كيلومتر جنوب شرق العاصمة السورية

وتحدثت تقارير إعلامية عن معلومات تشير إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي بخمس غارات على السرب العسكري داخله، وأن النيران وأعمدة الدخان تصاعدت بكثافة. لكن إسرائيل التزمت الصمت واكتفت وسائل إعلامها بنقل الخبر عن مواقع للمعارضة السورية.

وكانت دمشق اتهمت إسرائيل في 13 يناير /كانون الثاني بقصف مطارها العسكري في المزة بالضاحية الغربية للعاصمة ما أدى لاندلاع حرائق، ويضم هذا المطار مقر الاستخبارات الجوية.