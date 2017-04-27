شاهد: غرق سفينة للمخابرات الروسية قبالة الساحل التركي

قالت هيئة سلامة السواحل التركية إن سفينة تابعة للمخابرات الروسية غرقت قبالة الساحل التركي المطل على البحر الأسود بعدما اصطدمت بسفينة تنقل ماشية اليوم الخميس.

وأفادت الهيئة بإجلاء كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 78 شخصا.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن السفينة الروسية "ليمان" اصطدمت بالسفينة "يوزارسيف إتش" التي ترفع علم توجو.

وتابعت أن السلطات التركية أرسلت زورقا للسحب وثلاث سفن إنقاذ سريع. وقالت شركة (جيه.إيه.سي) التركية للشحن إن التصادم وقع في أجواء ضبابية ومع انخفاض في الرؤية.

وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية إن التصادم وقع على بعد 29 كيلومترا عن قرية كيليوس على ساحل البحر الأسود شمالي إسطنبول.

ومضيق البوسفور الذي يمر عبر مدينة إسطنبول التركية أحد أهم الممرات المائية في العالم لنقل النفط والحبوب. ويربط الممر المائي البحر الأسود بالبحر المتوسط.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم إن مستشاري يلدريم.

تحدثوا إلى نظرائهم الروس للتعبير عن حزن أنقرة لاصطدام السفينة الروسية بسفينة أخرى قبالة ساحل تركيا.