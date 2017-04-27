شاهد: بريطانيا تحتجز رجلا للاشتباه بأنه كان يعد لهجوم إرهابي

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجل بحوزته سكاكين في شارع وايتهول الذي يوجد به عدة وزارات حكومية في وسط لندن.

وأضافت شرطة لندن في بيان أن الرجل قيد الاحتجاز بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وذلك للاشتباه بأنه كان يعد لهجوم إرهابي.

وألقى ضباط مسلحون القبض على الشاب، وهو في أواخر العشرينات من العمر، في شارع البرلمان الواقع على مرمى حجر من مبنى البرلمان ومكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ولم يصب أحد في الحادث وقالت المتحدثة باسم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنها أحيطت علما بتطورات الحادث.

ويأتي الحادث بعد شهر على قيام مهاجم بريطاني يقود سيارة بصدم حشد من المارة على جسر وستمنستر ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص هناك قبل أن يترجل ويطعن شرطيا حتى الموت في حرم البرلمان.