رسالة صوتية من الأسير سامر العيساوي لدعم معركة "الأمعاء الخاوية"

وجّه الأسير الفلسطيني سامر العيساوي، صاحب أطول إضراب عن الطعام في تاريخ البشرية، رسالة إلى الشعب الفلسطيني وإلى قطاع غزة يعلن فيها البدء بالإضراب عن الطعام.

وأعلن الأسير العيساوي، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وصاحب أطول إضراب عن الطعام في تاريخ البشرية، في رسالته إلى الشعب الفلسطيني البدء بجولة جديدة من معركة " الأمعاء الخاوية ".

وأعلن العيساوي من معتقله أن أفواجاً جديدة من الأسرى ستدخل الخميس في إضراب "الأمعاء الخاوية" المفتوح عن الطعام وفق برنامج متفق عليه وطنياً" .

وشدد العيساوي في رسالته على "أن ساعة الصفر باتت قاب قوسين أو أدنى" وقال: "نحن الأسرى موحدون في القرار ومصممون على خوض إضراب الحرية والكرامة، هذه معركتنا سننتصر على السجان وسنجبره على تحقيق مطالبنا العادلة" .

وشدد العيساوي في رسالته على ضرورة نبذ الخلافات وتجاوز الانقسام ، وهو ما دعاه لمخاطبة غزة لإعلان البدء في معركة الإضراب الطعام.

وقال إبراهيم منصور، مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الديمقراطية وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: "أُبلغنا أن أفواجاً جديدة من أسرى سجون عوفر، ومجدو، والنقب وريمون سيدخلون في الإضراب عن الطعام الخميس وعلى رأسهم الأسير سامر العيساوي بطل معركة "الأمعاء الخاوية" الذي خاض 277 يوماً في إضرابه المفتوح عن الطعام وأجبر حينها الاحتلال على الرضوخ لمطالبه" .

وأوضح منصور "أن أفواجاً من الأسرى في عدد من سجون الاحتلال قرروا خوض إضرابهم المفتوح عن الطعام وفق برنامج وطني متفق عليه، دعماً للأسرى المضربين، ما يعطي زخماً واسعاً لمعركة الأسرى ضد مصلحة السجون" .

ودعا منصور وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر من ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي من إشاعات وأخبار كاذبة حول أسرى إضراب الحرية والكرامة للنيل من صمودهم وكسر عزيمتهم" .