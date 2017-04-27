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سياسة

حماس تعلن وثيقتها السياسية المعدلة في الأول من مايو

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
27/4/2017

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها ستعلن وثيقتها السياسية المعدلة في الأول من مايو/أيار.

وقالت الحركة في بيان مقتضب نشرته على موقعها الالكتروني إن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل سيعقد يوم الاثنين 1 مايو/أيار لقاءً خاصّاً مع عدد من كوادر حماس للإعلان الرَّسمي عن الوثيقة السياسية للحركة بالعاصمة القطرية الدوحة حيث يقيم مشعل.

ولم تُعط الحركة أيّ تفاصيل عن مضمون الوثيقة التي ستحل محل الميثاق الذي صيغ في العام 1987.

ويأتي الإعلان عن الوثيقة بعد إجراء انتخابات داخلية في الحركة، وقد أشارت حماس إلى أنها ستعلن النتائج قريبا، في وقت بقي خالد مشعل في منصبه لولايتين وهو الحد الأقصى المسموح به. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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